即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易糾紛再起波瀾，智利取消下月舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，意味着中美領導人未能於峰會期間會晤及簽署首階段協議。另一方面，英國脫歐又有進展，如無意外，將提前於12月12日大選，據首相約翰遜所言，此舉將可徹底解決國會阻礙脫歐產生的僵局。

市場樂觀情緒逐漸升溫，投資者對避險資產需求下降，拖累美滙指數和黃金連續兩個交易日受壓，資金繼續流入股市，標普500指數周二(29日)再創新高後略為調整。

與此同時，歐日股市正接力上演「破頂潮」，泛歐指數Stoxx 600於周一攀至22個月以來的高位，日本日經225指數翌日也登上52周新高，帶動MSCI環球指數重返去年1月底全球「大冧市」前的水平。

美國聯儲局今年開始減息，歐洲央行亦於11月重啟新一輪量化寬鬆(QE)刺激計劃，加上多國央行貨幣政策年初起紛紛轉向寬鬆，受惠的豈止股市？宏觀經濟似乎有點改善。作為中美貿易戰的受害者之一、世界最大型設備和機械製造商卡特彼勒(Caterpillar)，上周發布的第三季業績遜市場預期，並下調全年每股盈利展望，但從該公司全球機械銷售數據來看，9月按年增長率(3個月滾動)較8月上升了2個百分點，為2018年4月後最高，其中亞太區銷售額下降速度更有放緩跡象。卡特彼勒股價自8月低位迄今反彈近兩成半，技術上重回牛市，印證央媽積極「放水」，環球製造業曙光乍現。

然而，目前股市升勢某程度上只建基於風險事件(如中美貿談與英國脫歐)稍為紓緩，以及憧憬各國將推出刺激經濟政策而已，基本因素(經濟和企業盈利前景)復甦能力仍相當脆弱，任何壞消息都可變作調整藉口，投資者宜做好兩手準備，切莫放下戒心。

衡量投資者恐慌情緒的CBOE波動率指數(VIX)近日在較低水平反覆，顯示期權市場不太憂慮美股前景。

值得留意的是，根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新披露的期貨倉位變動分析，炒家(非商業投資者)所持VIX淨短倉合約數目已高達約17萬張，屬半年高位，反映交易商估計VIX將持續下挫，對後市依然充滿信心。

按往績而言，「恐慌指數」一面倒看跌，代表市場忽略潛在風險，並非什麼好兆頭。

附【圖】所見，MSCI環球指數走勢(反向)與VIX期貨淨倉數目近數年表現存在高度相關性，尤其是過去一年兩者關連系數更報-0.87，每當VIX期貨淨倉數目由低位回升，環球股市隨後普遍便會出現調整。最新VIX期貨淨短倉數目已屬2004年有紀錄以來第三高，再大幅增加空間有限，一旦掉頭，小心歷史重演，繼而使累積不少漲幅的股指顯著回調。

信報投資研究部

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