國際財經

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，主席鮑威爾其後亦會發表講話，美股早段走軟。

截至本港時間晚上約9時43分，道指報27046點，跌24點或0.09%；標普500指數報3033點，跌3點或0.11%；納指報8261點，跌15點或0.19%。

市場普遍預計聯儲局將宣布減息25點子，主席鮑威爾其後會召開記者會，投資者將觀察他是否對進一步減息持開放態度，還是會暗示暫停行動，股市預料也會隨着聯儲局發放訊息的不同而出現波動。

中美貿易談判方面，美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，美國期待中美領導人下月在智利會晤時，簽署第一階段貿易協議，認為這對兩國來說，是重要的經濟成就。路透稍早引述消息稱，下月在智利舉辦的亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間，美國與中國領導人或不會簽署首階段貿易協議，但雙方的談判並未破裂。

數據方面，美國第三季國內生產總值(GDP)按季年率初值為增長1.9%，高於預期增長1.6%。美國私人企業10月新增職位12.5萬個，高於市場預期的12萬個。美國上周抵押貸款申請指數升0.6%，此前一周跌11.9%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報55.37美元，跌0.17美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報61.54美元，跌0.05美元或0.08%。