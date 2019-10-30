國際財經

美元/加元於上周維持下跌趨勢，雖然上周二(10月22日)公布的加拿大8月零售銷售按月減少0.1%，遠低於預期增加0.4%，一度帶動美元/加元短線反彈30點至1.3120，但受美國耐用品訂單數據遜於預期及中美貿易戰的樂觀消息所影響，美元/加元輾轉回落至1.3050區域，並連續第三周錄得下跌。

本周初美元/加元延續窄幅下行趨勢，滙價直至周一(10月28日)已連跌四日，並於周二(10月29日)跌至1.3039，刷新7月22日以來的逾三個月新低。不過，由於周三(10月30日)加拿大央行和美國聯儲局將會舉行議息會議，加元多頭在風險事件之前鎖定獲利平倉，令美元/加元在周二跌至三個月新低後受到買盤吸納，大幅反彈逾50點至1.3097，逼近1.3100水平。

此外，美國將於今晚(10月30日)20:15及20:30分別公布10月ADP就業人數以及第三季度國內生產總值(GDP)，若美國經濟數據表現良好，將會進一步支持美元/加元上升。但重點仍在於今晚22:00點和明日凌晨2點兩大央行的貨幣政策立場，若加拿大央行偏向鴿派，而美國聯儲局如期減息但維持對經濟的樂觀預期，美元/加元將會出現更大幅度的反彈，上探1.3150甚至1.3200水平。

技術分析方面，美元/加元直至上周已連續下跌三周，並於10月29日跌至三個月低位1.3039，單月跌幅達300點。但目前美元/加元似乎已觸底反彈，並升破日線圖下跌通道，技術上有利於後市回升。短期內若美元/加元能繼續企穩於1.3000之上的話，後市很可能繼續上探1.3150阻力(由10月3日高位1.3345至10月29日低位1.3039下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)，甚至是1.3200水平。

交易策略方面，短期內待美元/加元下跌至1.2980-1.3005區域買入，上望1.3190，跌穿1.2945止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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