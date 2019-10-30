國際財經

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，主席鮑威爾其後亦會發表講話，惟英國提前在12月大選，為脫歐前景帶來變數，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7292點，跌13點或0.19%；德國DAX指數報12898點，跌41點或0.32%；法國CAC 40指數報5747點，升6點或0.11%；意大利富時MIB指數報22656點，跌24點或0.11%。

道指期貨暫報27028點，跌14點。

市場普遍預計美國聯儲局將於宣布減息25點子，聯儲局主席鮑威爾其後會召開記者會，投資者將觀察他是否對進一步減息持開放態度，還是會暗示暫停行動，股市預料也會隨着聯儲局發放訊息的不同而波動。

中美貿易談判方面，美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，美國期待中美領導人下月在智利會晤時，簽署第一階段貿易協議，認為這對兩國來說，是重要的經濟成就。路透稍早引述消息稱，下月在智利舉辦的亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間，美國與中國領導人或不會簽署首階段貿易協議，但雙方的談判並未破裂。

另外，英國國會下議院以438票贊成、20票反對，三讀通過由首相約翰遜提出提前在12月12日舉行大選的動議。歐盟正式批准將英脫歐期限延至明年1月底。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表明，這可能是最後一次延期，呼籲英方好好利用這段時間。

數據方面，法國第三季國內生產總值(GDP)按季增長0.3%，與第二季增速持平，市場預期為增長0.2%。美國能源資訊局稍後將公布官方庫存數據，市場預期原油庫存增加250萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少250萬桶與240萬桶。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報55.41美元，跌0.13美元或0.23%；倫敦布蘭特期油報61.59美元，暫無升跌。