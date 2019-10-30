國際財經 即巿股評

過去兩個月本欄不斷重覆又重覆的預言，美股可輕易創新高，好彩花旗賭場靠銀行股拉牛上樹，周一晚來過裂口挾高升穿3027阻力，更連續兩晚破頂，將標指紀錄高位由上周3027改寫為昨晚的3047。

美股創新高後，一向睇好的摩根大通趁升市再贈幾句，認為中美貿易談判有談判有重大進展，資金回流美股，加上每年第四季通常是最好表現的季度，相信標普到年底有望升至3200點，即比上日收市3036點，還有5.4%升幅。

美股正處蝸牛上升，但要睇埋今晚兩隻攔路虎，首先美國公布第三季GDP數據，預計按年升1.6%，更重要是聯儲局零晨公布的議息會議會否鷹式減息，即按市場預期減四分一厘，但議息聲明變鷹，一旦跟此劇本走，全球股市難免震一震。

正如昨日《政觀其辯》所述，全球量寬下，若然聯儲局不再進一步減息，即是自己揾自己笨，因美國經濟每況愈下，美元若對比其他外幣強，競爭力變相削弱，故睇死扮鷹的白鴿局明年又要再變臉減息，即令股市依然難大冧，回調是吸納良機。

Beyond Meat績後股價冧棚

今年唔買就呻笨的人造肉概念股Beyond Meat，於5月初以25美元上市，一度喪升8.6倍高見239.71美元，炒到高位散貨後大幅回落，前晚公布業績前企在100美元附近，而第三季業績表現唔曳，由虧轉盈賺410萬美元，每股盈利有6美仙，比市場預期3美元好得多。

不過，Beyond Meat適逢股東禁售期屆滿，眼見仍遠高招股價，股東以至持有股份的員工都齊齊食胡，累股價隔晚大跌22.2%，收81.99美元。

Beyond Meat雖賣人造肉概念，但如其他概念股唔同，好處是盤數有錢賺，從股價走勢圖，以典型圓頂派貨格，有機會打回原形至爆升起步位62.5美元，但其14天RSI跌到20.5(圖二)，暫時可忍多陣，一旦跌多兩成至爆升起步位，可趁機博反彈，以穿55美元止蝕，反彈目標看80美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。