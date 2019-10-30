國際財經

德意志銀行公布，截至9月底止，第三季虧損8.32億元(歐羅‧下同)，連續第二個季度虧損，去年同期盈利2.29億元，主要是業務重整產生巨額支出以及關鍵債券交易部門收入大減。

期內，總淨收入52.62億元，按年下滑14.79%，市場原先預期為56億元，主要是退出股票業務。

不過，德銀行政總裁索英(Christian Sewing)指出，該行的4個核心部門均錄得稅前利潤。

該行7月宣布將大舉裁撤各個交易部門，裁掉1.8萬個工作崗位，重整成本將高達74億元。