國際財經

聯儲局即將公布議息結果，市場廣泛預期當局再次減息，惟英國提前在12月大選，以尋求打破脫歐僵局，投資氣氛略偏審慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時27分，英國富時100指數報7296點，跌9點或0.13%；德國DAX指數報12937點，跌2點或0.02%；法國CAC 40指數報5750點，升10點或0.18%；意大利富時MIB指數報22749點，升69點或0.3%。

道指期貨暫報27033點，跌9點。

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨兩點公布利率決定，市場普遍預計當局將於宣布減息25點子。聯儲局主席鮑威爾其後會召開記者會，投資者將觀察他是否對進一步減息持開放態度，還是會暗示暫停行動，股市預料也會隨着聯儲局發放訊息的不同而波動。分析指出，由於市場已經消化聯儲局減息的預期，故一旦釋放任何鷹派的訊號，都有可能對大市走勢造成一定衝擊，刺激市場風險情緒升溫，打壓避險資產需求。

高盛預測，聯儲局結束議息後將有兩大變動，其一是再度減息四分一厘後，將暫停儲局稱為「中間周期調整」的減息周期，其二是會後聲明將刪除6月時加入的「恰當行動以維持擴張」的字眼。

英國將於12月提早舉行大選。英國國會下議院以438票贊成、20票反對，三讀通過由首相約翰遜提出提前在12月12日舉行大選的動議。今次是約翰遜第4次提出提前大選，英國將會自1923年以來，首次在12月舉行大選。

歐盟正式批准將英脫歐期限延至明年1月底。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表明，這可能是最後一次延期，呼籲英方好好利用這段時間。

中美貿易方面，路透引述美國白宮一名熟悉美中貿易談判的官員稱，下月在智利舉辦的亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間，中美領導人或不會簽署首階段貿易協議，但強調雙方的談判並未破裂。另外，美國總統特朗普要求中國承諾巨額採購美國農產品的條件，據報已成為雙方僵持不下的一道障礙。美國官員在談判中持續爭取這點，但中方則不願對一個巨大金額及具體時間框架作出承諾。中國買家傾向保留視市場情況而定。

數據方面，法國第三季國內生產總值(GDP)按季增長0.3%，與第二季增速持平，市場預期為增長0.2%。分析指，法國GDP的強韌表現對於總統馬克龍來說是個好消息，目前外界擔心貿易戰造成全球經濟增長放緩。

市場揣測美國上周原油庫存或上升，加上俄羅斯官員指現時討論增加減產力度言之尚早，油價走跌。紐約原油期貨現時每桶報55.33美元，跌0.21美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報61.46美元，跌0.13美元或0.21%。

美國能源資訊局稍後將公布官方庫存數據，市場預期原油庫存增加250萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少250萬桶與240萬桶。