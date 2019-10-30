國際財經

歐洲股市周二收市由22個月高位回軟，泛歐指數Stoxx 600收報398點，下滑0.16%。投資者審慎觀望美國聯儲局稍後公布議息結果，入市態度偏向審慎。

英國富時100指數收報7306點，跌0.34%或25點；德國DAX指數收報12939點，跌0.02%或2點；法國CAC 40指數收報5740點，微升0.17%或9點；意大利富時MIB指數收報22680點，回吐0.07%或14點；西班牙IBEX 35指數收報9400點，下挫0.35%或32點。