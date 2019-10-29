國際財經

企業業績好壞參半，加上市場審慎預期聯儲局周三再次減息，美股周二全日好淡爭持，道指窄幅低開後曾漲75點，即市高位觸及27165點；標指則在紀錄高位徘徊，科技股沽壓相對較大。

道指低開29點後，曾反覆回落50點，盤中低見27039點，收市微跌19點或0.07%，報27071點；標指則回吐0.08%，收報3036點；受累Google母公司Alphabet跌2.2%，納指收市下滑0.59%，收報8276點。Alphabet第三季業績盈利按年下滑23%，遜分析員預期，拖累股價下滑。

默克藥廠(Merck)旗下免疫療法新藥Keytruda上季收入首見突破30億美元，公司第三季純利和營業額均勝預期，季度純利19億美元，按年跌2.5%，扣除特殊項目後每股賺1.51美元；營業額按年大增14.9%，至124億美元，該藥廠同時上調今年全年每股盈利和銷售預測，股價升3.5%。萬事達卡(Mastercard)上季扣除一次性項目後每股盈利2.15美元，好過預測，股價偏軟。

GM下調全年盈利預測

通用汽車(GM)下調今年全年每股盈利預測，由早前6.5至7美元降至4.5至4.8 美元，工會長達40天的罷工，令該車廠今年少賺約30億美元；股價升逾4%。

歐洲股市個別發展，英股及德股均偏軟，法股則微升0.17%。

聯儲局向金融機構融通現金的14日回購協議操作，周二認購額達上限450億美元，是該期限回購操作連續第三日全額配發；而隔夜回購操作為594.8億美元，低於上限的1200億美元。

美滙指數先升後回，尾段跌0.07%， 報97.7；日圓窄幅上落，至每美元兌108.89日圓 ；英鎊先跌後持穩，兌1.2862美元；歐羅兌1.1113美元。

紐約期金偏軟，收市跌0.3%，每盎斯報1490.7美元。市場預期美國上周原油庫存增加，拖累紐油價格連跌兩日，收市挫0.5%，每桶報55.54美元；布蘭特期油微升0.03%，收報61.59美元。

標普/Case-Shiller公布，美國8月的20大城市樓價指數按年升2.03%，低於預期。8月樓價按月跌0.16%，跌幅大過預期，並是一年來首見按月下跌，反映部分地產市場正在降溫。

美國9月待完成二手樓銷售指數按月升1.5%。會議局公布的10月份消費信心指數報128，按月上升1.7。