國際財經

美國通用汽車(GM)周二在第三季業績報告中表示，為期40天的全國性罷工活動導致集團損失38億美元(296.4億港元)，較分析員預期嚴重。

GM早前與工會進行新薪酬協議的談判破裂後，4.8萬名聯合汽車工人工會(UAW)成員在9月16日展開全國大罷工，歷時40天，直至上周五才正式結束。

GM周二公布截至9月30日止財務報告，顯示罷工對第三季業績構成10億美元的影響，而全年的影響為38億美元。此前，分析員預期罷工導致GM損失約20億美元。

根據GM報告，罷工損失包括9億美元的利息與稅項開支，以及利潤減少29億美元，單以第三季計算，稅後成本則為7億美元。

GM財務總監Dhivya Suryadevara指出，罷工令到集團減少生產30萬輛汽車。同時，集團向下修訂11月公布的節流目標，由原先預期可節省45億美元，調整為可節省40億至45億美元。

基於罷工，GM向下修訂全年每股經調整淨利潤預測，最新為介乎4.5至4.8美元，原先為6.5至7美元，經調整現金流入量預測向下修訂為介乎0至10億美元，原先為45億至60億美元。

不過，GM公布的第三季每股經調整利潤為1.72美元，優於分析員預期的1.31美元，有關業績計及每股52美仙的罷工損失，以及重估Lyft與法國PSA投資而錄得的每股15美仙損失；收入為354.7億美元，優於預期的338.2億美元；如果以未經調整計算，季度利潤下降7.6%至23.1億美元。