國際財經

印度最大廉航集團IndiGo向歐洲空中巴士(Airbus)訂購300架新款飛機，創單一航空公司有史以來最大訂單數量，訂單總值高達330億美元(折合約2587億港元)。

IndiGo訂購的型號為空巴A320neo系列單通道飛機，包括A320neo、A321neo及A321XLR型號。IndiGo成為A320neo系列最大單一買家，擁有的飛機總數將會達到730架。

受利好消息帶動，空巴股價一度上揚約1.6%，今年以來累計攀升逾50%。