國際財經

上周倫敦金曾連升四日，上周五(10月25日)更一度高見1517.82美元，創下自10月3日以來的逾三周新高。金價走強，主要由於近期公布的美國經濟數據總體偏弱，尤其是10月24日公布的美國9月耐用品訂單遠遜預期，而且同日歐洲央行維持利率不變並發布偏鴿言論，令金價持續受到買盤支持。

不過，金價在1520美元區域的阻力仍十分強勁，事實上金價曾在10月3日及10月10日分別升至1519.5美元及1516.97美元後均遇到強勁沽壓，並掉頭大幅回落。此外，美國貿易代表辦公室於上周五(10月25日)表示，中美已接近達成首階段貿易協議，拖累倫敦金出現倒轉V型，日內回調幅度達17美元。

美國總統特朗普亦於周一(10月28日)表示，可能提早與中國簽訂部分貿易協議。標普500指數於消息公布後刷新歷史新高至3044.08，而倫敦金亦大跌近20美元至最低1489.79美元。

但本周四(10月31日)凌晨2點美國聯儲局將會公布10月議息結果，由於聯邦利率期貨顯示美國再度減息的機率高達95.1%，短期內金價或會受到美國減息預期的支持而企穩反彈。不過，若聯儲局意外按兵不動或減息後暗示暫停減息步伐，則需小心金價大幅回落的風險。

技術分析方面，倫敦金於上周四(10月24日)曾短暫升破日線圖三角形，並於翌日升至三周高位1517.82美元。然而，金價受制於1520美元阻力區域(由9月4日高位1557.01美元至10月1日低位1458.96美元下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，很快便大幅回調，並再次跌回三角形之內。短期內倫敦金若能企穩三角形底部支持1490美元的話，後市或能再度挑戰1500美元關口，甚至是1518美元水平；但若金價跌穿三角形底部，後市或會進一步下探1475美元甚至1460美元。

交易策略方面，早前於10月23日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金下跌至1488-1490美元區域買入，上望1516美元，跌穿1485美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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