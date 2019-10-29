國際財經

英國脫歐前路茫茫，加上美國聯儲局周二起一連兩日議息，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7301點，跌29點或0.41%；德國DAX指數報12918點，跌23點或0.18%；法國CAC 40指數報5726點，跌4點或0.07%；意大利富時MIB指數報22662點，跌33點或0.15%。

道指期貨暫報27004點，跌49點。

美國總統特朗普預期，中美首階段經貿協議簽字原本安排下月在APEC峰會期間進行，但鑑於智利近期出現政治不穩局面，中美可能會提前簽署，並形容協議其中一部分會照顧農民，及銀行界的眾多需求。

中國外交部表示，雙方牽頭人將於近期再次通話，在此期間，工作層還將持續抓緊進行磋商。中方希望雙方能在相互尊重、平等互利的基礎上，找到解決經貿問題的辦法。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜提出12月12日舉行補選的提案，但未獲下議院三分二議員支持，動議被否決。政府周二會以提交法案的形式再闖關，法案要獲得通過，門檻較低，只需要過半票數，但仍需要爭取在野黨支持。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報55.19美元，跌0.62美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報61.03美元，跌0.54美元或0.88%。