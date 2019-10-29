國際財經

英國脫歐前路再陷層層陰霾，加上聯儲局將召開為期兩天的議息會議，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股早段偏軟。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報7300點，跌30點或0.42%；德國DAX指數報12917點，跌24點或0.19%；法國CAC 40指數報5718點，跌12點或0.21%；意大利富時MIB指數報22663點，跌31點或0.14%。

道指期貨暫報27010點，跌43點。

中美達成貿易協議的樂觀情緒增強。美國總統特朗普預期，中美可能較原定時間更早簽署首階段經貿協議，但未有披露時間。特朗普向記者表示，簽字原本安排下月在APEC峰會期間進行，但鑑於智利近期出現政治不穩局面，中美可能會提前簽署，又形容首階段協議其中一部分會照顧農民，及銀行界的眾多需求。

同時，美國可能延長豁免價值340億美元的中國輸往美國商品須付關稅措施。美國貿易代表辦公室(USTR)去年12月公布，因應美國進口商要求，向上述商品作出豁免繳付25%關稅要求，為期一年。相關貨品的豁免期限將於12月28日到期。

英國首相約翰遜提出、12月12日舉行補選的提案，但未獲下議院三分二議員支持，動議被否決。約翰遜重申希望完成脫歐，目標依然是提前在12月12日大選，政府周二會以提交法案的形式再闖關。法案要獲得通過，門檻較低，只需要過半票數；但約翰遜仍需要爭取在野黨支持。

歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)昨表示，歐盟27個成員國已同意將會接受英國延遲脫歐直至明年1月底的要求，並稱稍後時間會正式進行書面程序。

另外，聯儲局將於周二起一連兩日舉行政策會議，市場對減息0.25厘預期有所增加。

市場對經濟增長放緩的擔憂上升，且等候美國原油庫存數據出爐，油價下滑。紐約原油期貨現時每桶報55.28美元，跌0.53美元或0.95%；倫敦布蘭特期油報61.08美元，跌0.49美元或0.8%。