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今日 15:26 國際財經

沙地阿美傳擬周日啟動IPO

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沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)，據報計劃周日(11月3日)啟動首次公開招股(IPO)。

路透引述消息人士指出，沙地阿美正在為周日宣布上市計劃作準備。

英國《金融時報》早前引述知情人士報道，沙地政府本來打算10月中旬簽署批准沙地阿美在國內上市，但最後認為推遲計劃有助華爾街銀行把沙地阿美第三季業績納入IPO前的評估報告中，讓投資者更清楚公司財政狀況，尤其是沙地石油設施上月遭伊朗無人機襲擊，一度令產量減半，儘管很快回復正常生產，但該公司希望盡量降低市場的不安感。

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