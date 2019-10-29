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日本與南韓否認兩國政府正在研究一項聯合經濟計劃，以緩解圍繞二戰期間南韓被強徵勞工問題的緊張局勢。

共同社早前報道，南韓與日本正在考慮涉及兩國公司的一項計劃，但日本政府不會向該計劃提供任何資金，以便與日本政府對於強迫勞動的賠償已於1965年的條約中達成和解的立場一致。

其後，日本內閣官房長官菅義偉及南韓外交部予以否認，稱上述報道並不真實。

韓方在聲明中表示，南韓政府尊重司法判決的同時，對於找出能夠讓受害者與兩國人民接受的合理方式抱持開放態度，並將持續與日本外交當局進行溝通。