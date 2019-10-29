國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，美國電子煙龍頭Juul Labs計劃到今年年底裁員約500人，扭轉該公司的快速擴張趨勢。

此次裁員是重組的一部分，旨在修復Juul與監管機構受損的關係。除了裁員，該公司還將削減營銷預算，並投資於減少未成年人吸電子煙的方法。

Juul新任行政總裁克羅思韋特(K.C. Crosthwaite)表示，電子煙市場正在經歷一場必要的重組。Juul的重點是獲得在美國和世界各地經營的許可。

Juul今年平均每月增加300名員工，員工人數已增至4000多人。