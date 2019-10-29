國際財經

英倫銀行貨幣政策委員會委員滕雷羅(Silvana Tenreyro)表示，外滙滙率和貿易壁壘很可能仍然是影響貿易流動的重要因素，儘管其重要性備受質疑。

滕雷羅指出，美元在國際貿易中的主導地位是一個重要現象，但與英倫銀行某些程式化模型不同。她認為，滙率將繼續對出口量產生重要影響。

她引述國際貨幣基金組織(IMF)警告稱，滙率靈活性可能需要其他政策的支持，而IMF的建模分析甚至暗示，大量使用美元計價的國家可能需要加大資本管制的力度。

滕雷羅續稱，貿易壁壘的影響，例如中美之間互相提高貿易關稅，也可能比對貿易壁壘所造成的直接成本的純宏觀經濟估計更大。她稱，考慮到鑑別的難度，傾向於更看重對貿易壁壘給經濟造成的直接影響的微觀經濟估計。即使對於諸如美國這樣的大型經濟體，這些因素也可能會損害經濟增長。如果最初影響因信心下降和不確定性提高而被放大，那麼整體經濟放緩的幅度也可能會加大。這些後果將給較小經濟體產生更為重大的影響。

談及銀行業持有大量主權債務對全球經濟構成的風險，滕雷羅表示，儘管人們擔心所謂的「厄運循環」會導致放貸減少、經濟增長放緩和公共財政狀況惡化，但銀行持有本國政府債券有一個很重要的好處。如果銀行持有不同國家政府的資產，可能出現一個戰略性違約循環，當很大部分主權債由本國銀行持有時，就會增強政府的償債動機。