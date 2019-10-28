國際財經

美國快餐連鎖巨擘、堡加敬(Burger King)母公司Restaurant Brands International(RBI)公布，截至9月30日止季度淨利潤按年升50%至2.01億美元；每股經調整盈利為72美仙，與分析員預測相同；收入為14.6億美元，同樣符合預測。

集團指出，堡加敬美國市場同店銷售收入錄得5%增長，而另一間快餐店分支Popeye's也錄得10%增長。不過，以加拿大為基地的咖啡連鎖分支Tim Horton's表現欠佳，同店銷售收入錄得1.4%跌幅。