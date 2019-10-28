國際財經 即巿股評

上周一(10月21日)歐羅/美元一度升至1.1176，刷新自8月14日以來的逾兩個月新高，其後匯價開始由升轉跌，加上英國下議院於上周三(10月23日)凌晨以322對308票的結果否決了約翰遜提出的《脫歐執行法案》，歐羅/美元受英鎊下跌拖累而短線下挫逾30點，並延續下跌趨勢。

此外，歐洲央行於上周四(10月24日)宣布維持三大利率不變，而行長德拉吉(Mario Draghi)在其任內最後一次新聞發布會上的聲明仍然偏鴿，持續為歐羅/美元帶來沽壓。德拉吉表示歐洲央行需要在更長時間保持高度寬鬆的立埸，並指經濟前景仍面臨下行風險，對負利率的評估「非常積極」。雖然當晚公布的美國9月耐用品訂單遠低市埸預期，一度推動歐羅/美元飆升至1.1151，但匯價很快掉頭回落出現倒轉V型走勢，並於上周五(10月25日)跌至一周新低1.1070。

值得留意的是，美國聯儲局將於本周四(10月31日)凌晨2點公布10月利率決議，現時聯邦基金利率期貨顯示聯儲局今年內第三度減息的機率高達93%。同日亦會公布歐羅區第三季度國內生產總值(GDP)。若聯儲局再度減息，歐羅區GDP能符合市埸預期的話，或能帶動歐羅/美元走勢重新向上，並上探1.1200關口。

技術分析方面，歐羅/美元於10月21日升至逾兩個月高位1.1176，但其後滙價於1.1180阻力區域受阻（由6月25日高位1.1407至10月1日低位1.0876下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平），並於上周五(10月25日)跌至最低1.1070，創一周新低。然而，歐羅/美元已跌至日線圖上升通道底部支持1.1070水平，若短期內匯價能企穩1.1070的話，後市很大機會展開技術性反彈，並重次上探1.1200；否則匯價或會進一步下探1.1020，甚至是1.1000關口。

交易策略方面，短期內待歐羅/美元回升至1.1200-1.1220區域沽出，下望1.1040，升穿1.1250止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供