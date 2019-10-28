國際財經

中美貿易談判傳來好消息，歐盟同意英國脫歐期限延至明年1月底，惟市場仍關注英揆擬提前大選等變數，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7297點，跌26點或0.36%；德國DAX指數報12924點，升29點或0.23%；法國CAC 40指數報5718點，跌3點或0.06%；意大利富時MIB指數報22587點，跌21點或0.09%。

道指期貨暫報26974點，升70點。

歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示，歐盟27個成員國同意接受英國的要求，把英國脫歐的期限延長至明年1月31日。

英國首相約翰遜上周在保守黨政府向歐盟提出推遲10月31日的脫歐限期後，提出12月12日大選的議案，希望大選可助該黨增加議席，更有望通過約翰遜與歐盟達成的新脫歐協議。有關大選議案將於周一表決。

中美貿易談判方面，美國貿易代表辦公室發表聲明表示，中美首席談判代表通電話，預期首階段貿易協議文本很快可以落實。此外，有報道指中國願意在中美簽署局部貿易協議後，一年內最少購買200億美元美國農產品，並在後續磋商中，考慮增加購買量。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報56.42美元，跌0.24美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報61.86美元，跌0.16美元或0.26%。