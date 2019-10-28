國際財經

法國品牌Louis Vuitton(LV)母公司LVMH證實，已經就潛在收購事宜，接洽美國珠寶零售商Tiffany & Co，惟未有披露任何財務細節。

該公司在聲明中稱，基於近期的市場傳言，LVMH集團證實已經就可能的交易與Tiffany進行初步磋商，但不能保證磋商將得以達成任何協議。

路透引述一名消息人士指出，LVMH在本月稍早向Tiffany提交不具約束力的初步報價。

另一名消息人士稱，報價為每股估值約120美元，相當於收購價格145億美元。