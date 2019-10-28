國際財經

中美貿易談判傳來好消息、聯儲局本周議息有望再次減息，惟市場觀望歐盟是否會正式公布允許英國延期脫歐、英國國會就提前大選的表決，投資氣氛趨審慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時38分，英國富時100指數報7295點，跌29點或0.4%；德國DAX指數報12908點，升14點或0.11%；法國CAC 40指數報5718點，跌3點或0.06%；意大利富時MIB指數報22568點，跌40點或0.18%。

道指期貨暫報26964點，升60點。

滙豐控股(00005)公布，第三季列賬基準除稅前利潤48.37億元美元，按年下跌18.32%，差過市場預期。期內，經調整除稅前利潤53.48億美元，減少12.21%。滙控倫敦股價現挫3.42%至596.3便士。

英國脫歐前景備受關注。英國首相約翰遜上周在保守黨政府向歐盟提出推遲10月31日的脫歐限期後，提出12月12日大選的議案，希望大選可助該黨增加議席，更有望通過約翰遜與歐盟達成的新脫歐協議。有關大選議案將於周一表決。

不過，最大反對黨工黨已表明，在歐盟不同意延後限期前，不會支持任何大選議案。而兩個較小反對黨提議，把國會大選日期定為12月9日，較保守黨政府提出的12月12日更早。此舉令到英國政局變得更複雜。

至於歐盟除英國外的27國據報希望周一達成共識，將英國脫歐日期延遲至1月31日；如果英國議會批准脫歐協議，也有可能更早實現脫歐。但任何英脫歐延遲決定必須由27國一致同意才行，而法國的反對目前成為阻礙。

評級機構標準普爾表示，如果英國無協議脫離歐盟，可能下調其AA主權評級。

中美貿易談判有進展。美國貿易代表辦公室發表聲明，表示中美首席談判代表通電話，預期首階段貿易協議文本很快可以落實。此外，有報道指中國願意在中美簽署局部貿易協議後，一年內最少購買200億美元美國農產品，並在後續磋商中，考慮增加購買量。

地緣政局方面，美國總統特朗普證實「伊斯蘭國」(IS)領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)死亡。法國內政部長卡斯塔內(Christophe Castaner)指出，巴格達迪死後，IS或號召組織成員報復。外界相信，巴格達迪對實際反恐無幫助，但有助特朗普爭取連任。

新興市場經濟放緩，導致原油需求減弱，俄羅斯重申將與石油出口國組織產油國一同控制石油產量以支撐油價的承諾。油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報56.36美元，跌0.3美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報61.77美元，跌0.25美元或0.4%。