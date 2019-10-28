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路透引述消息人士報道指，法國農業信貸銀行(Credit Agricole)擬於11月下旬，在中國銀行間債市發行20億元人民幣債券，期限3年，為歐洲金融機構在內地發行的首筆公募熊貓債。

據報，該期熊貓債發行利率預計區間為3年期國開債上浮30至90基點。

法農銀行為歐洲最大的金融機構之一，本期債券的資金淨額將在中國境內用於發行人的子公司、即東方滙理銀行的一般企業用途。

今年5月，葡萄牙以4.09厘的收益率發行20億元人民幣3年期債券，成為首個發行熊貓債的歐羅區國家。