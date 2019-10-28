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歐盟除英國外的27國據報希望周一達成共識，將英國脫歐日期延遲至1月31日；如果英國議會批准脫歐協議，也有可能更早實現脫歐。

英國首相約翰遜上周不情願地向歐盟請求延遲脫歐期限至2020年1月底，因英國國會下議院拒絕迅速批准他與歐盟達成的新脫歐協議。根據歐盟規例，任何英脫歐延遲決定必須由27國一致同意才行，而法國的反對目前成為阻礙。

路透引述外交消息人士報道，歐盟除英國外的27國駐歐盟大使將於周一在布魯塞爾會晤，商量是否將英脫日期從目前的10月31日往後延遲3個月。

消息透露，最新的計劃設想，如果英國議會在11月或12月批准脫歐協議，那麼英國也有可能在12月1日或1月1日就能正式脫歐。據悉，歐盟將強調，第3次延期不會用來重新談判脫歐協議，英國政府亦不應妨礙歐盟從預算到氣候政策等其他重要的工作。

消息人士又稱，如果10月31日後英國還留在歐盟，歐盟將要求英國政府提名一位歐盟執委。新一屆歐盟執委會將在12月1日上任。

英國首相約翰遜上周在保守黨政府向歐盟提出推遲10月31日的脫歐限期後，提出12月12日大選的議案，希望大選可助該黨增加議席，以打破脫歐僵局。有關大選議案將於周一表決。不過，最大反對黨工黨已表明，在歐盟不同意延後限期前，不會支持任何大選議案。