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英國兩個較小反對黨周日提議，把國會大選日期定為12月9日，較保守黨政府提出的12月12日更早。此舉令到英國政局變得更複雜。

首相約翰遜上周在保守黨政府向歐盟提出推遲10月31日的脫歐限期後，提出12月12日大選的議案，希望大選可助該黨增加議席，更有望通過約翰遜與歐盟達成的新脫歐協議。有關大選議案將於周一表決。

不過，最大反對黨工黨已表明，在歐盟不同意延後限期前，不會支持任何大選議案。歐盟原則上同意延後脫歐限期，但預期周一或周二才作出正式宣布。因此，保守黨政府必須得到其他反對黨與獨立議員支持，才可望周一通過大選議案。

自由民主黨與蘇格蘭民族黨(Scottish National Party)周日表示，將於周二提出大選議案，把大選日期定為12月9日，預期法案將於周四表決。根據法例，國會將於選前25天暫停。當地政論家表示，兩黨提案旨在迫使國會完全沒有時間再審議約翰遜的新脫歐法案，儘管政府已暫停有關審議工作。如果國會周一通過約翰遜的大選議案，則保守黨還會有7天可重新審議脫歐法案，因為理論上他可在11月7日才解散國會。

同時，約翰遜的大選議案要三分之二下議院議員同意才能通過，但自民黨的大選議案只須過半數議員支持便可。

自民黨黨魁斯溫森(Jo Swinson)接受英國廣播公司訪問時表示，如果約翰遜真的想舉行大選，便應該支持兩黨的提案。

保守黨主席James Cleverly認為，新建議只是花招，又指兩黨如果想大選，應支持12月12日的大選議案。

工黨發言人重申，希望待歐盟正式同意延後脫歐限期，再與其他黨商討大選日期。