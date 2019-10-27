國際財經

黎巴嫩反政府示威已持續11日，導致當地銀行有8日處於關閉狀態。為防止銀行重開後現金大量流失，黎巴嫩法院頒布禁令，禁止找換店及外滙商攜帶大量美元現鈔離境。

黎巴嫩一名地方法院檢察官周日頒令，直至中央銀行推出新機制監管資金轉移，當地的外滙交易商都不能轉移巨額美元現鈔至境外。海關將發布指令，執行有關法令。

受示威活動影響，黎巴嫩的銀行業協會稱，直至社會秩序恢復穩定，銀行才會重開營業。央行行長Riad Salameh發出聲明表示，外滙商須向當局申請牌照，才能轉移資金。