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特朗普冀與埃克森美孚合作拓敍利亞油田

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美國總統特朗普周日表示，計劃與埃克森美孚達成協議，讓對方參與開發敍利亞北部油田。

特朗普在白宮宣布美軍擊斃極端組織「伊斯蘭國」領袖巴格達迪時指出，白宮希望與埃克森美孚或任何一間美國大企業合作，共同發展敍利亞的石油儲備。

特朗普解釋稱，美國應該參與開發敍利亞北部的石油儲備，因為這些油田過往曾助長「伊斯蘭國」發展，其次，這些油田應該用於幫助庫爾德族，並且令美國受惠。

特朗普早前宣布從敍利亞北部撤軍，他曾表示，敍利亞的石油儲備是美國國國家安全優先考慮的政策之一。

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