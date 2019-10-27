國際財經

美國股市本周焦點是聯儲局公布議息結果。有債券基金經理認為，聯儲局不單止本周很可能調低基準利率，未來也將繼續減息，使利率再度趨近零水平，迫使債券基金追捧年期較短的國庫券或相關債券投資產品。

聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)將於周二及周三舉行會議。據CME的FedWatch利率期貨工具顯示，交易商預期聯儲局會後減息0.25%的可能性是93.5%，9月底時的可能性只是64.1%。

Columbia Threadneedle利率與貨幣高級分析員Edward Al-Hussainy表示，市場現時關注的不再是本周議息結果，而是直至明年初，聯儲局仍有很強的減息可能性，只要聯儲局仍然擔心美國經濟明年會出現軟着陸，便會繼續減息以確保經濟擴張勢頭。根據上述判斷，兩年期美國國庫券或新興市場債券，仍屬相對較具吸引力的投資產品類別。

Brandywine Global全球信用產品主管Gary Herbert也持同類看法，認為因應美國經濟出現衰退的可能性升溫，迫使聯儲局將繼續減息，令到短期高息債務工具的吸引力提高。他建議投資者追捧3年期企業債券，包括波音與通用電氣等基本財政實力不俗、流通量將持續活躍的企業債券。

FPA New Income fund的Tom Atteberry相信，歐洲與日本持續的負利率環境，將迫使更多外國債券基金經理追捧美國債券，勢必推低美債孳息率。FPA現時管理73億美元資產。

Atteberry建議投資者吸納優質汽車貸款抵押債券，或者設備貸款抵押債券，因為孳息率相對於同年期國庫券為佳，而在利率趨跌情況下，債券價格有上升空間。