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英政府促國會議員支持提早大選方案

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外電報道，英國首相約翰遜將盡力向國會下議院議員施壓，尋求他們支持在12月12日提早舉行大選的議案，以打破脫歐僵局。

英國主要反對黨工黨表明，不會支持政府提出的舉行大選議案，但待歐盟正式知會同意延遲原定10月31日的脫歐限期後會與另外兩個反對黨提出舉行大選的議案。

接近首相辦公室的消息人士指出，約翰遜將盡其所能，尋求足夠議員支持提早舉行大選的議案，包括接納其他反對黨提出的建議。

約翰遜上周六表示，國會不應該以全國人民為人質；受到脫歐僵局困擾，商界與英國人民無法為將來作好準備。

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