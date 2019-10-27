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巴西與波音合作 爭取737 MAX今年復飛

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巴西民航局長Ronei Glanzmann出席活動時表示，正與波音合作，尋求讓737 MAX飛機今年內重新投入服務。

因應兩宗737 MAX空難，自3月以來，全球航空監管機構暫停該型號飛機飛行許可。本次為737 MAX停飛以來，巴西政府首度發出評論。

根據聲明，巴西將與美國聯邦航空管理局緊密合作，處理737 MAX復飛事宜。

巴西最大民航公司Gol Linhas Aéreas Inteligentes是737 MAX主要客戶，訂購了逾100架飛機。

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