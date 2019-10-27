熱門：

今日 00:00 國際財經

瑞銀據報冀新任高管撤刑事投訴

放大圖片

瑞士報章《SonntagsZeitung》報道，瑞士銀行希望聯席財富管理部門主管Iqbal Khan撤銷其作出的刑事投訴。

報道引述接近瑞銀董事會的消息人士稱，如果Khan撤銷投訴，將是受人歡迎的舉措，因為事態進一步發展，將可能對瑞銀及Khan均不利。

Khan在7月離開瑞士信貸，10月正式加盟瑞銀。但他較早時作出刑事投訴，指稱在9月4日至17日期間，遭到私家偵探跟蹤。

瑞銀回應稱，不評論刑事調查案件，表示歡迎Khan加入瑞銀，希望他集中精力發展與客戶之間的關係。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads