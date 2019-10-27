國際財經

瑞士報章《SonntagsZeitung》報道，瑞士銀行希望聯席財富管理部門主管Iqbal Khan撤銷其作出的刑事投訴。

報道引述接近瑞銀董事會的消息人士稱，如果Khan撤銷投訴，將是受人歡迎的舉措，因為事態進一步發展，將可能對瑞銀及Khan均不利。

Khan在7月離開瑞士信貸，10月正式加盟瑞銀。但他較早時作出刑事投訴，指稱在9月4日至17日期間，遭到私家偵探跟蹤。

瑞銀回應稱，不評論刑事調查案件，表示歡迎Khan加入瑞銀，希望他集中精力發展與客戶之間的關係。