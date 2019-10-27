國際財經

美國股市上周高收，展望本周，焦點莫過於聯儲局議息。雖然市場普遍預期聯儲局將減息0.25%，但投資者關注當局是否視本次減息為利率調整周期之結束。此外，美國與歐羅區經濟數據、日本與加拿大央行議息結果，以及英國脫歐問題也值得投資者重視。

根據FedWatch數據，交易商預期聯儲局在周三結束一連兩日議息後，減息0.25%的可能性是94%，較前一周的90%有所上升。

ING分析員認為，基於美國經濟放緩情況嚴重，聯儲局勢必在會後聲明表明有可能繼續減息，在12月及明年1月各減息0.25%。

第二個焦點是美國經濟數據，包括周三聯儲局議息結果公布前發表的第三季國內生產總值(GDP)報告。市場預期，美國第三季GDP將錄得1.7%按年升幅，較次季的2%下滑。同時，美國將於周五公布10月就業報告，市場預期通用汽車罷工事件將影響非農業職位增長數據。Commonwealth Financial Network投資總監Brad McMillan表示，有關影響只是暫時性。

第三個焦點是歐羅區數據。歐羅區將於周四公布第三季GDP按年變幅，市場預期錄得0.1%增長，低於前一季的0.2%。此外，歐羅區10月通脹與8月失業率也是值得注意的數據。

第四個焦點，是日本央行於周四的議息會議，以及加拿大央行周三議息。市場預期兩間央行會維持利率不變，但日本央行發布的經濟預測可能較預期差，量化寬鬆措施可能延續至2020年。相反，加國央行可能發表較進展的加息觀點。

第五個焦點為英國脫歐進展。根據估計，歐盟將於周一或周二正式公布接納英國延期脫歐的要求，英國國會則於周一表決是否同意首相約翰遜提出的12月12日提前大選的要求。不過，只要歐盟不表態同意延後脫歐，反對約翰遜的勢力將不同意提早大選的要求。