國際財經

美國聯合航空資訊總監Linda Jojo披露，將與蘋果合作，共同推動芝加哥國際機場的重建工程。

Jojo周五在芝加哥機場出席活動向記者表示，有關合作仍屬於初步階段，未有細節，但蘋果將於未來數月派員，到機場各工作區間參觀，然後提出改善方案，以提升機場整體營運效率。

蘋果拒評上述消息。

資料顯示，蘋果是聯航的最大客戶之一。今年初，聯航在宣傳橫額提及，蘋果一年訂購該公司機票的金額達到1.5億美元。聯航則向蘋果訂購10萬部產品，供職員使用。