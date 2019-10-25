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今日 05:42 國際財經

工會會員確認新薪酬協議 GM罷工結束

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美國通用汽車(GM)的4.8萬名聯合汽車工人工會(UAW)成員周五投票表決，批准GM與UAW上周達成的四年薪酬協議文本，正式結束為期40天的全國性罷工行動。

部分UAW工會成員預期於周六重返GM工廠工作。雙方達成協議顯示GM不想浪費任何時間，希望追回罷工期間失去的產量。有分析員估計，整個工潮導致GM損失20億美元。

另外，美國傳媒報道，UAW下一步將與福特汽車展開薪酬談判，最後才與快意佳士拿進行談判。兩間汽車製造商早前同意延續原有已屆滿的薪酬協議，UAW因此集中與GM商討新薪酬協議。

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