國際財經

雖然企業季績缺乏驚喜，但中美貿易談判傳來好消息，美國貿易代表辦事處稱，中美首階段協議部分內容接近談妥，消息帶動美股造好。道指輕微低開後，掉頭曾抽高209點，即市高見27015點；標指一度升0.57%，至3027點，超越7月26日的紀錄高位。歐洲股市個別發展，美滙續升，英鎊回軟。

周四收市後公布業績的亞馬遜，上季純利及本季預測均遜預期，拖累股價早段曾挫近半成，收市跌幅縮窄至約1%。不過，晶片巨擘英特爾（Intel）第三季業績和本季預測勝預期，帶動股價收市抽高8.1%，撐起道指。道指收市漲152點或0.57%，報26958點，仍落後收市歷史新高1.5%。標指升0.41%，報3022點，為歷來收市第二高水平。納指則上揚0.70%，收報8243點。

本周累計，道指上揚0.7%，標指攀升1.2%，納指則抽高1.9%。

脫歐前景未明 英鎊軟

美股過去一周有120間上市公司發布業績，至今標普500指數已公布業績的逾38%公司中，佔近八成表現優於預期。

歐洲股市表現不一，法股升0.67%，德股上揚0.17%，英股微挫0.05%。

美滙尾段回升0.21%，至97.83；日圓窄幅波動，微跌0.06%，報每美元兌108.68日圓。英國脫歐前景不明朗，英鎊回軟，美市尾段跌0.21%，兌1.2824美元；歐羅挫0.23%，兌1.1079美元。

市場憧憬聯儲局下周減息，支持紐約期金造好，企穩1500美元水平，收市升0.6美元，每盎斯報1505.3美元。

消費信心較上月改善

國際油價反覆向好，紐約12月期油收市升0.8%，每桶報56.66美元；布蘭特期油上漲0.6%，收報62.02元。

密歇根大學公布10月份消費信心指數終值為95.5，雖然低於初值的96，但較9月份的93.2高2.3，意味雖然製造業露出疲態，但美國人仍繼續消費支持經濟向前。