國際財經

上周澳洲公布的9月就業人口增幅超出預期，加上美滙指數受英國脫歐進程順利，以及美國經濟數據疲弱所拖累，澳元/美元上周一度從低位反彈逾百點至最高0.6854，並連續第三周錄得上升。

本周初澳元/美元曾延續升勢，並於本周二(10月22日)進一步攀升至0.6880，創下自9月16日以來的1個月新高。但英國脫歐進程再度受阻，令風險承受意欲減弱，澳元/美元因而面臨一定沽壓。雖然周四(10月24日)公布的美國9月耐用品訂單按月減少1.1%，遠低於預期減少0.7%，但其後公布的10月製造業採購經理指數(PMI)則報51.5，高於市埸預期，令澳元/美元短暫反彈後再度回落，今日(10月25日)滙價跌至最低0.6806，創一周新低。

技術分析方面，澳元/美元升至0.6880(由4月17日高位0.7202至10月2日低位0.6668下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)後受壓回落，形成新的小型下降通道，但由於滙價仍處於日線圖的大型上升通道之中，後市若能企穩上升通道底部支持0.6760，滙價仍有機會輾轉回升，再度挑戰0.6900強阻力水平。

交易策略方面，早前於10月18日所定的澳元/美元沽盤已取消。短期內待澳元/美元下跌至0.6750-0.6770區域買入，上望0.6895，跌穿0.6720止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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