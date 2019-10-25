國際財經

中美貿易談判再傳樂觀訊號，惟英國首相約翰遜尋求12月舉行大選，脫歐前景未明朗，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間傍晚6時19分，英國富時100指數報7292點，跌35點或0.49%；德國DAX指數報12842點，跌29點或0.23%；法國CAC 40指數報5680點，跌4點或0.08%；意大利富時MIB指數報22504點，跌21點或0.1%。

道指期貨暫報26783點，升3點。

英國脫歐前景仍陰霾密布，首相約翰遜周四表示，將給予國會議員更多時間討論英國脫歐協議，但他們必須同意於12月12日舉行大選。歐盟高級外交官員指出，歐盟國家政府周五不大可能就是否批准英國延期脫歐的請求作出決定，或許會推遲到周一再決定。

中美貿易方面，有報道指中國願意在中美簽署局部貿易協議後，一年內最少購買200億美元美國農產品，並在後續磋商中，考慮增加購買量。美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，中美貿易初級階段協議，將包括雙方5月曾達成一致涉及知識產權問題的大部分內容，並將針對執行機制。

數據方面，德國10月Ifo企業景氣判斷指數持平於9月的94.6，預期為94.5。德國Ifo經濟學家稱，由於英國脫歐問題不確定性依然很高，預期第四季將小幅擴張。

另外，歐洲央行一項重要調查，將今年歐羅區經濟增長的預測從1.2%降至1.1%，明年增長預測從1.3%降至1%。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報56.13美元，跌0.1美元或0.18%；倫敦布蘭特期油報61.65美元，跌0.02美元或0.03%。