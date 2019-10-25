國際財經 即巿股評

全球股市點穴，正在公布業績的美股，標普五百指數在3000點咬住唔放，港股則在過去十個交易日打橫行，高低位區間在26386到26984上落，齋睇指數可用「悶爆」來形容。

炒業績股人都癲

市場十個有九個半都嗌炒股唔炒市，但落注賭業績可以嚇到面青。例如咁啱唔好彩買中隻Twitter，上季純利大跌95%，隔晚股價即刻倒水大跌兩成。若一廂情願諗住華為5G失勢，對手諾基亞會有運行，但原來5G太燒錢，諾基亞業績差過預期外，更唔派股息兼削今明兩年預測，上日股價也大插23.7%。

還有上咗神枱的亞馬遜，由於要為Prime會員提供即日送貨服務，變相開支增加，累第三季每股盈利僅4.23美元，比市場估計的4.62美元低，盤後延長交易時段即跪低，股價下挫6.73%，造1661美元。

不過，今次美股季績有個特色，就是除微軟外，其他軟件及雲計算類股份掟到一仆一碌，相反硬件類股份贏到開巷，尤其半導體設備公司如Lam Research季績好過預期，隔晚大升；而Applied Materials獲大行升評級至「買入」，股價也飆9%。仲有隻Tesla，第三季意外賺1.43億美元，上日狂抽17.7%。一句到尾，而家賭業績股等同射十二碼，一喺入，一喺唔入，完全博唔過。

高盛貼儲局鴿變鷹

高盛唔知喺咪收到風，下周聯儲局會減四分一厘，但預言突然會由大鴿變大鷹，首先是鮑威爾確認利率中期調整將收工，其次是刪除聯儲局採取合適行動以維持經濟擴張步伐的字眼。

對於高盛的預言，暫時好難判斷，一旦不幸被該行仆中，股市難免會有一下大調整，但再望最近聯儲局行動，在昨日隔夜回購操作額度和定期回購操作額度，分別由350和750億美元，上調至450億及1200億美元，同時在永久公開市場操作(POMO)依然錄大幅超額認購，即喺市場水沿依然緊拙，會唔會喺聯儲局供高盛過橋製造煙幕？

金價升破降軌

金價似有開車兆頭，隔晚一口氣跌穿20天線(1493美元)及下降軌(1500美元)，走勢有望轉好，一旦突破保力加通道頂部1521美元，金價有望抽升，劍指1600美元，現價喺時追本港或美國上市的金礦股，甚至喺白銀ETF，以金價失守1470美元止蝕。

另外，可留意下本港政治運動受害股，不單可重新回歸地產股(以新世界(00017)最睇好)，也可意留意太古地產(01972)、九置(01997)、利福(01212)、港鐵(00066)及希慎(00014)，主要是中美貿戰緩和，連帶大規模的本港激烈衝突咁啱亦有縮細跡象，加上憧憬聖誕至農曆年旺季，股價有望沖喜，目標睇升一成半至兩成，以今年股價低位止蝕。

不過，上述建議是假設聯儲局下周議息會唔會突變大鷹，一旦儲局不幸變臉，必須留意情況，安排緊急撤退計劃！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。