國際財經

中美首階段貿易協議包括知識產權，且據報中國考慮增購美國農產品，惟英揆約翰遜尋求12月舉行大選，脫歐進程陰霾重重，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7323點，跌4點或0.07%；德國DAX指數報12869點，跌3點或0.02%；法國CAC 40指數報5698點，升13點或0.24%；意大利富時MIB指數報22560點，升33點或0.15%。

道指期貨暫報26784點，升4點。

英國勢將提前舉行大選。英國首相約翰遜周四表示，將給予國會議員更多時間討論英國脫歐協議，但他們必須同意於12月12日舉行大選。約翰遜預期歐盟將會讓英國延遲脫歐，但重申他本人不想。約翰遜促請工黨下周在國會支持他提出大選的要求。

歐盟則將於周五決定是否讓英國延期脫歐，英國廣播公司(BBC)指出，若歐盟同意延期至11月底，約翰遜將再次把脫歐議案提交到國會。

中美貿易談判再傳樂觀訊號。外電引述知情人士報道指，中國願意在中美簽署局部貿易協議後，一年內最少購買200億美元美國農產品，並在後續磋商中，考慮增加購買量。這將令中國的美國農產品進口，大約恢復到2017年美國加徵關稅前的水平。此外，如果所有懲罰性關稅取消，在達成最終協議的第二年，中方購買美國農產品可能提高至400億至500億美元。

美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，中美貿易初級階段協議，將包括雙方5月曾達成一致涉及知識產權問題的大部分內容，並將針對執行機制。這意味着，如果中方竊取了美國的知識產權，美國將能夠採取報復行動，而中國不能再報復。

美國聯儲局息率取態方面，美國總統特朗普再度炮轟美國聯儲局，稱聯儲局如果不再減息以增加刺激，就是失職，強調「聯儲局加息太快，減息太慢！」。高盛則預測，聯儲局下周議息會議將作出減息決定，但同時修訂會後聲明內容，揭示本次減息為中期調整的最後一次減息行動。

市場對於經濟增長預估黯淡，燃料需求的擔憂重燃，拖累油價下滑。紐約原油期貨現時每桶報56.08美元，跌0.15美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報61.57美元，跌0.1美元或0.16%。