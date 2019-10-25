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中國傳要求美取消關稅換取農業採購

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路透引述多位知悉中美磋商情況的消息人士稱，美國與中國的經貿高層官員將討論中方擴大採購美國農產品計劃，但作為交換條件，中國將要求美國撤銷部分現有及計劃中的加徵關稅措施。

美國貿易代表萊特希澤、美國財長努欽及中國副總理劉鶴今日將通電話，這是雙方為結束中美貿易戰而安排的最新一次高層溝通。

美國總統特朗普10月11日宣布達成中美貿易第一階段協議之後，雙方目前正設法就協議文本達成共識，以便及時讓特朗普與中國國家主席習近平下個月在智利舉行的亞太經合組織(APEC)峰會完成簽署。

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