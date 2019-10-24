發卡集團Visa公布，截至9月30日止第四季，盈利按年升6%至30億美元；經調整後每股賺1.47美元，優於分析員預期1.43美元。
集團公布，上季淨收入升13%至61.4億美元，與分析員預期相同；以固定滙率計算，上季處理交易額升9%，跨境處理交易額升7%。
Visa預期，2020年收入增幅為低雙位數，滙兌負面效應為1%至1.5%，收購正面效應為0.5%；每股盈利升幅預料為中雙位數，滙兌負面效應為1%至1.5%，收購負面效應為1%。
消息公布後，Visa股價在市後時段升1%。
今日 05:11 國際財經
發卡集團Visa公布，截至9月30日止第四季，盈利按年升6%至30億美元；經調整後每股賺1.47美元，優於分析員預期1.43美元。
集團公布，上季淨收入升13%至61.4億美元，與分析員預期相同；以固定滙率計算，上季處理交易額升9%，跨境處理交易額升7%。
Visa預期，2020年收入增幅為低雙位數，滙兌負面效應為1%至1.5%，收購正面效應為0.5%；每股盈利升幅預料為中雙位數，滙兌負面效應為1%至1.5%，收購負面效應為1%。
消息公布後，Visa股價在市後時段升1%。
|下一篇：
|英特爾上季業績勝預期 市後股價上揚
|上一篇：
|業績好壞參半 道指漲百點後倒跌收市