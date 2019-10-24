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Visa上季多賺6% 市後股價升

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發卡集團Visa公布，截至9月30日止第四季，盈利按年升6%至30億美元；經調整後每股賺1.47美元，優於分析員預期1.43美元。

集團公布，上季淨收入升13%至61.4億美元，與分析員預期相同；以固定滙率計算，上季處理交易額升9%，跨境處理交易額升7%。

Visa預期，2020年收入增幅為低雙位數，滙兌負面效應為1%至1.5%，收購正面效應為0.5%；每股盈利升幅預料為中雙位數，滙兌負面效應為1%至1.5%，收購負面效應為1%。

消息公布後，Visa股價在市後時段升1%。

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