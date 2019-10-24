國際財經

美股周四先衝高後回軟，開市初段因微軟季度業績勝預期，加上Tesla意外扭虧為盈，道指一度漲97點，即市高見26931點；但其後受累Twitter業績前瞻欠佳，道指即掉頭下滑最多119點，盤中低位觸及26714點；不過，反映科技股表現的納指表現仍然堅挺。

道指收市跌28點或0.11%，報26805點。標指微升0.19%，收報3010點。納指漲0.81%，收報8185點。微軟上季純利按年多21%，至106.8億美元；季內營業額升14%至330.6億美元，純利和營業額均勝預期，股價升約2%。Tesla第三季賺1.43億美元，市場原本預期有虧損，刺激股價飆高逾17%。陶氏上季盈利勝預期，股價飆升4.74%，為升幅最大的道指成分股；3M下滑4.07%，為表現最差的道指成分股。

社交網站Twitter上季營業額按年增8.6%，至8.237億美元，但差過預期的8.76億美元，預測第四季營業額僅達9.4億至10.1億美元，亦低於分析師預期，股價插水20.8%。

歐洲Stoxx 600指數升0.59%；英股揚0.93%，德股和法股分別漲0.58%和0.55%。

美滙指數一度跌0.21%，到美市尾段倒升0.21%，報97.69。日圓反覆回升0.04%，至每美元兌108.65日圓。市場觀望歐盟是否批准英國再押後脫歐，英鎊挫0.5%，報1.2849美元。歐羅受歐羅區採購經理指數遜預期影響，下滑0.23%，至1.1105美元，瑞典12月加息的預期，則局限歐羅跌幅。

金價重上1500關

市場預測聯儲局下周再減息機會大，支持紐約期金收復1500關，收市漲0.6%，報每盎斯1504.7美元。油價好淡爭持，紐約期油先跌後倒升0.5%，收報每桶56.23美元；布蘭特期油升0.8%，收報61.67美元。

美國商務部公布的9月耐用品訂單整體按月跌1.1%，較預期的0.7%跌幅遜色，且是5月以來最弱。勞工部出爐的上周首次申領失業救濟人數按周減少6000人，至21.2萬人，反映市場人手仍緊絀。