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金價重越1500美元關 創兩周新高

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美國經濟數據欠佳，市場避險情緒升溫，支持國際金價周四造好，重返1500美元以上水平。

紐約12月期金收市升9美元或0.6%，每盎斯報1504.70美元，是10月9日以來最高。12月期銀收市升22.4美仙或1.3%，每盎斯報17.804美元。

較早時，美國藍籌業績消息利好，華爾街股市一度上揚，令到金價早段下滑。不過，歐洲央行行長德拉吉在離職前發言，重申推動量化寬鬆措施的重要性，而美國公布的9月耐用品訂單數值錄得3個月以來首度下滑，跌幅1.1%較市場預期的0.8%跌幅差，消息推動金價回升。

Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey表示，美國耐用品訂單數據欠佳，加深了市場對全球經濟放緩的憂慮，對金價有利。他指出，金價重返1500美元以上，在技術上已突破阻力區，後市上升動力有所增加，可望挑戰1520美元。

IHS Markit首席經濟師Chris Williamson認為，IHS Markit公布美國10月製造業與非製造業採購經理指數有所改善，但就業分項指數欠佳，反映經濟前景不樂觀，消息對金價有利。

BullionVault研究部董事Adrian Ash指出，德拉吉堅持量寬措施合適，也是利好金價因素之一。

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