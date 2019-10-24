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今日 02:09 國際財經

Gucci母企上季收入符預期 受香港業務利淡

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擁有Gucci品牌的法國開雲(Kering)集團公布，受香港示威活動影響，截至9月底止第三季收入出現放緩，但仍優於分析員預期。

開雲披露，上季整體收入增幅為14.2%，報38.8億歐羅；以可比較基準計算，收入升幅為11.6%，增幅低於前一季的13.2%，但符合分析員預期。

集團財務總監Jean-Marc Duplaix表示，香港示威活動導致旗下不同品牌分店多次提早結束營業。另外，集團在中國及其他亞洲城市的品牌分店業績出色，抵消了香港部分影響。

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