國際財經

擁有Gucci品牌的法國開雲(Kering)集團公布，受香港示威活動影響，截至9月底止第三季收入出現放緩，但仍優於分析員預期。

開雲披露，上季整體收入增幅為14.2%，報38.8億歐羅；以可比較基準計算，收入升幅為11.6%，增幅低於前一季的13.2%，但符合分析員預期。

集團財務總監Jean-Marc Duplaix表示，香港示威活動導致旗下不同品牌分店多次提早結束營業。另外，集團在中國及其他亞洲城市的品牌分店業績出色，抵消了香港部分影響。