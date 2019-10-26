即巿股評 港股直擊 國際財經

英國首相約翰遜上任後一直堅持最遲10月31日脫歐的宏圖恐怕無法達成，惟他提交的脫歐協議獲國會通過，可繼續審議，「硬脫歐」風險正逐步減退，只待歐盟同意延長期限，這項糾結逾3年的不明朗因素終可消除。連同中美貿易談判於月初取得突破，全球兩大風險事件顯著降溫，令投資者避險情緒亦見緩和。

由環球17種對風險胃納敏感資產變化編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)近日反彈至一個多月高位，代表市場Risk On回復，並刺激資金重新流入股市，MSCI世界指數由月初的谷底累漲超過4%。

美股也反覆向好，除了上述原因外，企業第三季業績「對辦」；紐約聯儲銀行增加隔夜回購(overnight repo)額度六成，紓緩流動性緊張，均帶動標普500指數重越3000點，續向歷史高位邁進。美股有力再衝高，近期已有愈來愈多「證據」支持，包括標指中線與長線市寬企穩50%強弱分界之上，成分股創52周新高比例亦一度升至9月6日後最高的9.1%，顯示美股內部質素仍佳，破頂可能性不容抹殺。

然而，標指自2018年以來一直受制大喇叭形阻力，幾次輕微升越前高位後皆輾轉回落，股市缺乏催化劑作真正「突破」。從周線圖來看，標指14周RSI出現多頂背馳，屬利淡訊號，睇好美股的投資者，對這預警切勿忽視。

對比之下，新興市場更值得留意。美元近日走勢偏軟，人民幣滙價也回穩，間接刺激資金流入新興市場，MSCI新興市場貨幣指數本月持續上揚，目前已收復200天線。

除滙市之外，新興市場股市亦相當矚目，俄羅斯MOEX指數逼近歷史高峰，巴西iBovespa指數周三破頂，連帶MSCI新興市場股市指數也成功擺脫50周線壓力，現水平略為升穿2018年迄今的下降趨勢線，可望進一步造好。

附【圖】所見，MSCI新興市場股指相對標指的比率自2018年展開跌勢，即期內美股表現大幅優於新興市，惟比率在過去數月於低位整固後，10月初終反彈，並攀越逾一年以來的下降軌。換句話說，新興市場已開始扭轉弱勢。回顧聯儲局從2009至2013年進行三輪量化寬鬆(QE)，新興市場股市在5年間明顯跑贏環球股市。現時醒目資金更有「偷步」入市跡象，當然，資金流向是否全面逆轉，仍待觀察和確認。

儘管環球宏觀局勢充滿變數，但有別於一眾發達國家「央媽」已見黔驢技窮，新興市場經濟體減息空間較大，貨幣及財政政策相對具彈性，擁更多籌碼支持經濟。國際貨幣基金組織(IMF)最新預測，成熟經濟體明年GDP增長率下調至1.7%，新興市場則加快到增長4.6%，新興市場股市或重拾2012年前的榮景。

總括而言，由值博率角度出發，新興股市似乎較美股更吸引。

信報投資研究部

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