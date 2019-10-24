國際財經

自10月10日英國首相約翰遜和愛爾蘭總理會晤，並宣布北愛爾蘭邊境方案有突破性進展以來，英鎊/美元大幅反彈，加上歐盟主席容克於上周四(10月17日)宣布與英國達成新的脫歐協議，英鎊/美元一度飆升至1.2989，在短短兩周內大漲近800點。

不過，英國兩大黨派工黨和北愛爾蘭統一黨仍不滿意此份協議，上周六(10月19日)英國議會通過修正案，要求完成新協議內相關內容的立法程序才能表決新脫歐協議。英鎊/美元於周一(10月21日)短暫刷新五個月高位至1.3012後便開始升勢乏力。其後英國下議院於周三(10月23日)凌晨以322對308票的結果否決了約翰遜提出的《脫歐執行法案》，令投資者對於英國能否順利脫歐再度存疑，英鎊/美元一度急挫逾100點至1.2877，雖然滙價在周三跌至1.2841後獲得支持反彈，但今日(10月24日)反彈受阻於1.2950後掉頭回落，目前徘徊於1.2880附近水平。

值得留意的是，英國首相約翰遜周三曾指如果脫歐期限被推遲至2020年1月的話，有機會於聖誕提早啟動大選，若然如此，屆時英鎊/美元的走勢或會十分波動，投資者仍需密切留意英國脫歐的最新消息。

技術分析方面，英鎊/美元周一(10月21日)升至最高1.3012，刷新5月13日以來的逾5個月新高。但日線圖的RSI顯示英鎊/美元已進入超買區域，加上滙價在1.3000心理關口的阻力強勁，英鎊/美元其後升勢開始乏力。短期內英鎊/美元很大機會展開技術性回調，若滙價跌穿下降通道1.2840/50支持，後市或可進一步下探1.2700支持(由10月8日低位1.2195至10月21日高位1.3012上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)。

交易策略方面，早前於10月17日所定的英鎊/美元沽盤已取消。短期內待英鎊/美元下跌至1.2680-1.2700區域買入，上望1.2890，跌穿1.2650止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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