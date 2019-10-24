國際財經

市場等待英國脫歐形勢變得更加明晰，加上觀望歐央行議息聲明及行長德拉吉講話，限制大市升勢，歐股中段仍靠穩。

截至本港時間傍晚6時13分，英國富時100指數報7321點，升60點或0.83%；德國DAX指數報12864點，升66點或0.52%；法國CAC 40指數報5681點，升28點或0.5%；意大利富時MIB指數報22507點，升155點或0.7%。

道指期貨暫報26818點，升16點。

歐央行管理委員會稍候將召開貨幣政策會議並宣布利率決定，之後行長德拉吉舉行記者會。鑑於歐洲央行曾於9月初宣布了非常寬鬆的措施，包括把存款機制利率下調0.1個百分點至創紀錄的負0.5厘，以及推出新一輪融資，從11月起每月購買200億歐羅債券，市場預計德拉吉在是次貨幣政策會議上不會採取很多行動，加上這是德拉吉在其8年任期內舉行的最後一次貨幣政策會議。

英國脫歐方面，歐盟成員國周三推遲就是否同意英國推遲3個月脫歐做決定，英國首相約翰遜表示，如果脫歐最後期限推遲到1月底，他將在聖誕節前舉行大選。

國際貿易關係進展，中美早前達成首階段貿易協議，雙方正敲定協議文本，期望讓兩國元首下月中於智利出席亞太經合組織(APEC)峰會時簽署作實。美國商務部長羅斯早前預計，中美兩國超過五成機會簽署協議。不過，分析認為，中美貿易戰近期休戰並非經濟轉折點，無助於降低美國在未來兩年內陷入衰退的機會率，因為貿易衝突的附帶損害已經對金融市場造成衝擊，迫使多數主要央行今年減息。

數據方面，歐羅區10月製造業採購經理指數(PMI)初值，意外僅企穩前值所創7年低位45.7，且已連續9個月處於收縮水平，市場預期回升至46。期內，製造業產出由9月近7年低位46.1，微彈至46.2，但已連續9個月收縮。

油價向下，紐約原油期貨現時每桶報55.61美元，跌0.36美元或0.64%；倫敦布蘭特期油報60.88美元，跌0.29美元或0.47%。