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今日 15:51 國際財經

歐股早段靠穩 觀望脫歐發展

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歐洲股市早段靠穩，因中美有逾半機會簽署首階段貿易協議，惟英國脫歐亂局未有任何進展，加上全球經濟憂慮揮之不去，抑制大市升勢。

截至本港時間下午3時50分，英國富時100指數報7301點，升40點或0.56%；德國DAX指數報12894點，升95點或0.75%；法國CAC 40指數報5682點，升28點或0.51%；意大利富時MIB指數報22470點，升119點或0.54%。

道指期貨暫報26824點，升22點。

英國脫歐問題仍未明朗化。雖然歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)較早時表示，將建議歐盟領袖同意英國提出的押後脫歐要求，但歐盟未有正式回應，市場因此保持觀望態度。英國首相約翰遜周三表示，如果歐盟同意延後脫歐限期，將解散國會重新大選。

信用評級機構穆迪表示，英國仍面臨重大的脫歐不確定性，這將在一段時間內拖累該國經濟，並對借款人產生負面影響。

中美達成首階段貿易協議，雙方正敲定協議文本，期望讓兩國元首下月中於智利出席亞太經合組織(APEC)峰會時簽署作實。美國商務部長羅斯早前預計，中美兩國超過五成機會簽署協議。

油價扭轉上日漲逾2%的強勢，今日回吐，因對需求前景疲弱的擔憂揮之不去。紐約原油期貨現時每桶報55.65美元，跌0.32美元或0.57%；倫敦布蘭特期油報60.92美元，跌0.25美元或0.41%。

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