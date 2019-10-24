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晶片生產商賽靈思(Xilinx)行政總裁Victor Peng表示，仍等待美國政府批准該公司對中國電訊設備生產商華為的出貨申請，投資者不應過度期待來自華為的收入。

華為在賽靈思的營收一度達8%，但特朗普政府今年5月把華為列入貿易黑名單，禁止美國企業將產品售予華為。美國晶片製造商正申請許可證，以恢復部分零組件出口。許多廠商表示，若無法售貨予華為，後者將向競爭對手購買晶片。

賽靈思預測本年度營收介乎32.1億至32.8億美元，低於預估的33.9億美元。